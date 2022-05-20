國中教育會考即將在明天起連續兩天舉行，教育部今(20)日公布最新統計資訊，全國確診考生共有2901人，目前預計將開啟653間備用試場。至於現場發燒或有呼吸道考生屬於臨時狀況，尚無法統計人數，教育部將視考試當日狀況，安排於其他第二類備用試場。

教育部表示，截至5月20日中午12點，國中通報各類考生人數，其中在確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果方面，共有2901人；居家隔離1690人；居家檢疫2人；自主防疫2544人。

教育部提到，目前所開設第二類備用試場各類間數，居家隔離428間，居家檢疫2間，自主防疫223間，共計653間。

教育部指出，至於現場發燒或有呼吸道考生係屬臨時狀況，尚無法統計人數，將視考試當日狀況安排於其他第二類備用試場。

國教署強調，將持續依各國中通報數據進行試場調配，並監控各考場準備第二類備用試場數量。