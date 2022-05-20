國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄20日新增7440例本土確診個案，分別為居家隔離期間陰轉陽1294例，外縣市旅遊史175例，密切接觸者5716例，新案疫調中255例，由於高雄校園29日前暫停實體課程，高市府宣布，校園疫苗將延後至30日後接種。

高市府教育局表示，由於日前宣布高雄校園下周全面暫停實體課程，改採線上教學方式授課，因此，校園疫苗將會延後到30日後接種，後續會持續與衛生單位討論，做最妥善的安排，另外，國中教育會考績將登場，經過統計，目前高雄共有176名確診國三考生無法進入試場應考，另有361位考生被匡列為居隔對象，將安排第二類備用試場，讓居隔考生應試。

高雄市長陳其邁表示，目前北部的採檢量能遭遇瓶頸，而從去年疫情流行開始，北部地區疫情狀況比較嚴重，也讓北部群體免疫的狀況比南部地區好上許多。

高市府衛生局指出，新增7440例本土確診個案中，密切接觸者共有5716例，仍然占最多數，確診者同住親友共有2326例染疫、餐飲娛樂870例、職場校園1928例、高風險場域592例，根據數據顯示，同住親友、職場校園為密切接觸者感染的主要風險。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於40到49歲民眾，百分比為17.8％，而0到11歲則是12.9％、12到19歲6.9％、20到29歲16.3％、30到39歲16.6％、50到64歲17.7％、65歲以上11.6％。

校園確診人數也持續增加，經過統計，校園新增確診或快篩陽性的師生人數共有919人，分別為高中職及國中349人、國小及幼兒園570人，而新增暫停實體課程及防疫假人數共1萬1966人，幼兒園及國小暫停實體課程人數1萬270人，國中及高中職防疫假人數1696人。