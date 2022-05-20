本土疫情往南延燒？ 陳時中：一日生活圈 必然趨勢

近來本土疫情持續升溫，針對美國把台灣列為高風險國家，衛福部長陳時中18日表示，這是依確診人數占百萬人口比例的分級，而台灣確實近來確診人數多，當然（風險）等級會變高。《中天辣晚報》昨（19日）對此議題進行街頭民調，結果有不少民眾認為「我就說世界怎麼跟得上台灣」。

《中天辣晚報》以「美國將台灣列『高風險國家』陳時中：確診數變多等級當然高，你覺得？」為題詢問街頭民眾，結果有4人選「驚呆了！原來台灣是高風險國家」、3人選「哭哭，美國爸爸認證，台灣防疫失敗」、11人選「我就說世界怎麼跟得上台灣」、2人選「台灣防疫好棒棒，美國是不是弄錯了」。

街訪民眾分別表示，「生病的人越多越高級？」、「陳時中他自我感覺良好而已」、「我們台灣是很多第一啊，現在增加數第一」、「步美國的後塵」、「真正發生的時候，什麼超前部署都是騙人的」。不過也有民眾對台灣有信心，認為到七月高峰值就會下降、阿中講的沒錯呀，不可能清零。