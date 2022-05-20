台灣在半導體產業越來越具競爭優勢，日媒以「台灣在半導體設計領域瓜分美國優勢」為題撰文指出，調查公司集邦科技3月底發布全球半導體設計企業營收排行，總計有4家台灣企業上榜實屬罕見，直指美國在「設計」方面的優勢正逐漸流失。

《日經中文網》報導，分析全球10大IC設計排行榜，10年前只有聯發科上榜，現在聯發科已躍居第4名，其他包括聯詠、瑞昱、奇景光電也入榜，名次分別是第6、第8跟第10，總計4家台灣企業上榜，其餘6家為美國企業。

報導稱4家台灣企業闖入全球IC設計前10大實屬罕見，從1980年代起美國主導半導體設計領域後，這種情況實際上是首次出現。

報導分析，台灣在半導體設計領域崛起，主因在於目前全球半導體短缺，世界不斷向台積電和聯電發出供貨請求，受到疫情影響，地緣之便進一步推動台灣設計企業的地位提高。

而台灣在設計領域的影響力提高，還能從美國企業的身上看到。報導指出，在上述這份排行榜中，躋身第2名的輝達、居第5名的超微和第9名的賽靈思，背後創辦者都有台灣人，而且這3家企業半導體的主力供應商均為台積電，由此可見，如今的半導體行業轉變為以台灣為中心，借助相關的人脈，形成了在行業內的優勢地位。