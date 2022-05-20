鴻海(2317)積極布局半導體版圖，美系外資出具報告認為將支持電動車業務拓展，看好將有助擺脫消費電子市場的激烈競爭、實現業務多元化。將2022～2024年獲利預期分別調升2％、10％、21％，目標價自114元調升至125元，但維持「中立」評等。

鴻海股價4月底下探99.7元的近1年低點，隨後止跌震盪回升，今（20）日持平開出後小漲0.47％至148元，早盤力守盤上。三大法人近日轉站多方，本周迄今買超達3萬6084張，自13日起5天連續買超達4萬351張。

馬來西亞DNeX集團17日宣布與鴻海旗下BIH簽署合作備忘錄（MOU），雙方規畫成立合資公司，將在馬來西亞建造12吋晶圓廠，新廠規畫晶圓月產能4萬片、鎖定28奈米及40奈米製程，主要應用於功率半導體、射頻（RF）、CMOS影像感測器（CIS）等。

美系外資指出，鴻海集團旗下夏普擁有8吋晶圓廠，加計先前買下的旺宏台灣6吋晶圓廠、及與DNex合資建造的12吋晶圓廠，應可支援集團未來在電動車領域的擴張，達成使集團生產的40％電動車使用內部車用零組件、半導體及軟體。

鴻海維持至2025年取得全球電動車市占率5％的長期目標，並強調聚焦軟體及電子電氣（EEA）等整車組裝，其次是模組和電池、先進EEA控制、半導體等關鍵零組件。透過提供包括內部製造的零組件、半導體和軟體整體解決方案，與純組裝相比可提高毛利率。

美系外資預期，鴻海2022～2024年電動車相關營收為340億、520億、3130億元，貢獻占比為0.6％、0.8％、4.9％。由於毛利率較高、達10～15％，預期車用毛利率貢獻占比將分別達0.9％、1.4％、10.5％，使集團2024年合併毛利率達6.6％。

美系外資看好鴻海至2024年將取得3.6％的全球電動車市占率，主要貢獻者是Fisker、泰國國家石油（PTT）、3款MIH車型及Lordstown的電動皮卡，看好鴻海的電動車業務擴張，將有助於公司擺脫競爭激烈的消費電子市場、實現業務多元化。

不過，美系外資對鴻海2022～24年的獲利預期，較市場共識分別低4％、2％、0％，主因擔憂消費電子市場競爭日益激烈，對鴻海的營收及毛利率預期較低。隨著智慧手機組裝市場出現新進者，美系外資預期鴻海的市占率將從目前的主導水準下降。

由於調升獲利預期，美系外資將鴻海目標價上調10％、自114元調升至125元，惟鑑於目標價的調升空間有限，仍維持「中立」評等。