近期國內新冠肺炎疫情升溫，傳出有企業要求應徵者必須出示打完3劑疫苗的小黃卡或健保APP才可以參加面試。勞動部表示，雇主面試要求提供疫苗接種證明，必須依法或配合防疫政策特別防疫規格要求等正當理由，否則不得強迫求職者配合提供，亦不得以求職者未配合而拒絕其求職或報到，如違反規定，可處6萬元至30萬元的罰鍰。

就業服務法規定略以，雇主招募或僱用員工，不得有違反求職人或員工意思，要求提供非屬就業所需之隱私資料；而依就服法施行細則規定，隱私資料包括基因檢測、藥物測試、醫療測試、HIV檢測、智力測驗或指紋等生理資訊。

勞動部表示，雇主要求求職人或員工提供隱私資料，應尊重當事人權益，不得逾越基於經濟上需求或維護公共利益等特定目的必要範圍，並應與目的間具有正當合理關聯。雇主如因相關法令規定而要求提供各項隱私資料，則屬就業服務法所稱就業所需的範疇。

勞動部舉例，如健身房及八大行業，符合接種年齡的工作人員需完成三劑疫苗接種，因此，雇主得否要求求職者提供接種疫苗證明，應配合指揮中心之防疫政策辦理。如指揮中心未對特定行業從業人員為要求，雇主原則不得強迫求職者提供疫苗接種證明。