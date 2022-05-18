防疫專區單一入口網。（北市府提供）

防疫專區單一入口網。（北市府提供）

台北市確診者居家照護達7萬人，每日都有上萬通電話湧進公所諮詢，大量消耗行政人力，台北市長柯文哲宣布，今起北市府官網將建置「COVID-19防疫專區單一入口網」，每日定期更新即時資訊，呼籲市府先上網查資料再打電話，避免區公所人力不堪負荷。

北市府下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，求人不如求已，打電話去問別人雖然很方便，但已造成市府很大的負擔，北市還雇了好幾百人每天接電話，與其如此，不如搜集民眾常問的題目，全部化成網站資料，讓民眾自己上網看，看不懂再打電話。

柯文哲說，目前台北市政府首頁已上架COVID-19防疫專區單一入口網，點進去後大概分成12項，包括確診者、居隔者、快篩陽者、入境者等等，需要哪些資料就都可以點進去看，網頁中也有關於居家照護、防疫急門診、車來速等相關資訊。

柯文哲表示，假如民眾在網站上找不到問題解答，也可以寄信給市府，「拜託大家自己上網看，就不用花一大堆人接電話，這不得了，每天不知道要接幾萬通電話」，還有個好處是，有網站後就可以每日定期更新資訊，因為疫情一日多變，常常搞不清楚什麼是最新的。

柯文哲說，市府希望用real time的方式，當天只要有新增的資料和法規，都會一併放上網站，才不會讓民眾看到舊資料，「拜託大家，你只要花你自己的時間上網看，每個人少打一通電話，一天就少了好幾萬通電話，我們的區公所才不會垮掉，可以做更多有意義的事情。」