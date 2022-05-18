市議員林于凱要求勞工局應依法查核。（柯宗緯攝）

有求職者到人力銀行應徵某貿易公司助理工作，約定月薪3萬，要求提供身分證和銀行帳號用於勞健保和薪轉，求職者不疑有他，將帳號和身分證影本給了出去，一周後發現自己帳戶被凍結，驚覺遭騙，求職者說：「我是哭著進警局的！怎麼找工作變這樣」，在高雄市議員林于凱、鳳山區市議員參選人顧崇德下召開記者會，目前得知受害者至少就有9人，初步了解該公司資料疑是遭詐騙集團冒用。

高雄市議員林于凱、鳳山區市議員參選人顧崇德18日上午陪同求職遇詐騙的受害者召開記者會。這些求職者是在知名人力銀行應徵某國際貿易公司的專職助理，主要工作為球鞋代購，收付款項、檢查樣品、下訂單等工作，月薪3萬2000元。面試錄取之後，對方宣稱公司在台中，高雄還沒有找到辦公室，疫情關係可先在家上班，皆透過LINE聯繫。

接著對方要求提供身分證和銀行帳號，用於勞健保和薪轉，還以不想付稅或是銀行太遠等理由要求提供其他帳戶，求職者因為剛入職只好照做，將帳號和身分證影本給出去，過了幾天就開始有錢陸續匯進戶頭，求職者分批將錢領出交付其他人，未料才約一周，發現自己帳戶被凍結，「假老闆」則是推三拖四，甚至LINE退群找不到人。

「我是哭著進警局的！只是找工作怎麼變這樣」，大學才剛畢業沒多久的余小姐無奈地說，工作前3天都沒有異狀，未料沒多久竟出狀況；韓先生也說：「讓人無法防備！」，面試前後都有上網確認公司資訊無誤，由於自己剛轉職又是自己有興趣的工作，才會配合公司指令，帳戶前後共收約51萬，分批將錢領出來，還坐被要求高鐵去新竹交付給「假廠商業務」，回高雄發現帳戶被凍結。

求職者都說，就是因為信任人力銀行，沒想到竟遇上詐騙，市議員林于凱表示，網路人力銀行等就業平台，應屬《就業服務法》第40條所規定「私立就業服務機構」。勞工局作為高雄勞工事務主管機關，應該依據《就業服務法》第40條第1項各款規定事項，查核平台是否有疏失及責任，如有責任，應該依據同法第65到69條開罰。並建議勞工、警察兩局應該有共同平台，協助年輕人面對求職詐騙，並加強相關宣導。

勞工局就業安全科股長李美慧回應，《就服法》有要求平台要針對徵才單位提供的資料做查對跟保存，如果平台沒做，將會進行查處。根據《就服法》第40條第1項第7款，平台不得「仲介求職人從事違背公共秩序或善良風俗之工作。」，目前已請受害求職者來申訴，勞工局將會進行調查釐清。

據了解，該公司疑似是遭詐騙集團冒用資料到人力銀行上面假徵才，目前警方仍偵辦中。針對求職受害者帳戶遭凍結的問題，高雄市警察局刑事警察大隊副大隊長林耕宇表示，程序上一定要拿到檢察署的不起訴處分，或法院的判決，才能申請解除帳戶示警。但如果求職受害者找到新工作，可以持新公司的證明向銀行開立新戶，作為薪轉用途。