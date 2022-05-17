我國近日受到新冠肺炎本土疫情影響，上個月從上百例、上千例，至今已連續多日上看萬例，勞動部在4月6日至22日針對今年第三季人力需求調查，發現事業單位預計增聘8.7萬人，創下近11年來新高，但勞動部官員坦言，去年也在疫情爆發前夕調查，但因為三級警戒，第三季實際聘用人數並未達到預期。

其中營建工程業、服務業、批發及零售業皆創下近11年以來新高，而製造業也是11年以來同期新高。

勞動部統計處處長梅家瑗表示，因新興科技應用與企業數位需求仍殷切，廠商持續擴增產能，另外國內防疫採「正常生活、積極防疫、穩健開放」模式，防疫與經濟並行，看好暑假旅遊消費旺季商機，人力需求增加的事業單位占比及淨增減人數皆創下2012年以來同期新高。

梅家瑗說，大多事業單位增加人力為「公司營運擴增或多角化經營」，而藝術娛樂及休閒服務業則因暑假旅遊消費需求，以「即將進入本產業旺季」占比最高。

至於遭質疑在疫情大爆發前調查，數據恐怕失真，梅家瑗坦言，如在去年4月也執行第三季人力需求調查，也創下近年同期新高，但受到三級警戒影響，實際聘用人數並未達到預期，但如果依造國外疫後經濟復甦經驗，疫情趨緩後會有一波報復性消費、報復性旅遊潮，可望帶動人力需求。