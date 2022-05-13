對於有部分雇主要求勞工上班前需快篩，衍生爭議。勞動部表示，雇主若基於營運目的及職場防疫需求，要求勞工快篩，應由雇主負擔費用。

勞動部表示，近期因疫情升溫，各地勞工局處接獲勞工陳情雇主要求上班前需快篩，勞動部進一步表示，如非疫情指揮中心要求「必須」進行快篩檢驗之對象(例如未施打三劑疫苗之醫護人員、幼兒園及補習班之教師等)，雇主不得強迫勞工進行快篩，亦不得因勞工未予配合而拒絕其提供勞務。如雇主基於自身營運需求，徵得勞工同意進行快篩，其費用應由雇主負擔，並建議雇主可考量改採居家辦公、分流辦公或其他人力調整等模式因應，以兼顧勞資雙方權益。

勞動部呼籲勞資雙方都要為防疫共同努力。事業單位應參考中央流行疫情指揮中心所定之「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」及本部訂定之職場安全衛生相關指引，採行防疫措施，以確保職場勞工健康安全；勞資之間如因疫情衍生出差或薪資爭議，可洽當地勞工行政主管機關(直轄市、縣(市)政府勞工局(處)或社會局(處))協處。