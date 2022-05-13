快篩陽性即確診的新制度昨上路，台灣現在除了鼻咽快篩之外，也多了唾液快篩的選擇，吸引不少民眾搶購，直言不想再被捅鼻子了，對此《中時新聞網》也整理出兩類快篩怎麼用？去哪裡買以及何時快篩比較準等，常見的8大問題供民眾參考。

一、判斷自己染疫的方法？

可以透過鼻咽快篩、唾液快篩或是PCR檢驗得知自己是否染疫。

二、鼻咽快篩的結果準嗎？

只要Ct值在27以下，正確採集檢體應該是篩得出來。

三、唾液快篩的精準度呢？

Ct值低於23至24的時候可以驗出陽性，而台灣首件通過EUA核准的唾液快篩「福吉美」，陽性一致率達95.83%，陰性一致率99.6%。

四、鼻咽快篩怎麼用才對？

採檢的時候先將頭後仰，把棉棒放進鼻孔後，貼著鼻腔地板轉進深處，切記採檢的棉棒要跟口腔頂部平行；而採檢的棉棒從鼻腔內取出來後，應該要有黏液在上面。

五、唾液快篩要怎麼使用？

雖然不用再戳鼻子，但也不是單純吐口水採檢就好，民眾蒐集唾液檢體前30分須漱口，清潔完禁止飲食與抽菸，採樣需持續輕吐唾液直到採集到半管檢體，再將唾液倒入含有萃取液的試管，直到液面到達標示線，關起來後按壓試管底部10次，滴入檢體的時候不要超過3滴，太多恐影響判讀結果。

六、哪些人能用唾液快篩？

福吉美規定2歲以上就可以用，但2至15歲的兒童或青少年，應在家長或法定監護人的陪同下測試。

七、快篩要去哪裡買才行？

鼻咽快篩試劑可以透過實名制的合作業局購買，或者是在四大超商或超市賣場可以買到；唾液快篩則是可在丁丁藥局、佑全保健藥妝＆健康人生藥局及杏一藥局購買。

八、什麼時候快篩比較準？

接觸過確診者以後，最好別在接觸當天就去做快篩，而是要隔1天至3天再去採，因為陰轉陽或發病的高峰期約是3天；潛伏期可能7至10天，如果不安心也可7天後採檢。