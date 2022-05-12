新冠肺炎快篩試劑1劑難求，成為縣議員總質詢的焦點，並要求縣府落實照顧弱勢族群的健康；縣長林明溱表示，錢不是問題，但縣府採購5萬劑只有1.5萬劑到貨，即使提供補助民眾也買不到，如果弱勢族群有需求，可以逕電各衛生所提供免費快篩試劑。

縣議員曾振炎、林芳伃、吳瑞芳、蕭志全及簡賜勝等人，在議會聯合總質詢時，關切快篩試劑搶購亂象，並且質疑防疫國家隊是讓「國家讓人民一直在排隊」，許多國家免費發快篩試劑給國民，台灣卻要排隊買試劑；議員同時要求縣府關心中低收入戶、獨居老人及社區關懷據點長輩的健康狀況。

林明溱表示，縣府社會及勞動處規畫動用社會救濟會報經費，原本要補助弱勢購買快篩試劑，但是一般民眾要買快篩，都要到處尋覓並且排隊苦等，弱勢民眾就算拿到縣府補助款，也買不到快篩試劑，因此，決定由縣府衛生局採購快篩試劑，免費提供給有需要的弱勢民眾。

林明溱指出，獨居老人很少出門，只要送餐或居家服務人員做好防疫措施，染疫風險相對較低；至於中低收入戶民眾，因為經濟條件欠佳，每劑超過100元的快篩試劑也是負擔，因此，弱勢民眾如果有快篩需求，都可以直接打電話到各鄉鎮市衛生所反應。

衛生局長陳南松表示，有的國家全面免費提供快篩試劑給需要的民眾，但中央對快篩試劑準備確實不足，由於防疫是同島一命，中央和地方齊步走，才能達到最佳防疫效果，公衛機關和第一線醫護團隊，只能全力以赴。