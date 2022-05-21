年底高雄市長選戰國民黨到底要派誰，引發政壇熱議。傳出有藍營高雄市議員建議，前衛生署長楊志良敢言敢做、有骨氣，很適合高雄人的政治「口味」，若參選不見得沒機會。此消息引發熱議，不少網友一聽到楊的名字，就認為相當有希望，有人更直呼「好牌！」

根據《台灣好報》20日報導，上周有藍營人士與在地議員密會楊志良，盼他以楊前署長的高度再為翻轉高雄做最後一次努力。與會人士認為，楊的敢言、敢做、有骨氣，很適合高雄人的政治「口味」；且楊是公衛專家，敢說出學弟前副總統陳建仁不敢講的真話，也敢砲轟衛福部部長陳時中，公衛教授對戰有公衛專業背景的現任市長陳其邁，也並非沒贏面。

而據當天與會的楊志良友人表示，楊並未拒絕參選高雄市長，他只是謙虛的表示，他真的可以嗎？藍營人士則希望，國民黨中央能出面勸進楊出戰。

此消息引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「好牌！」「楊志良讚啦！」「楊戰力超強是猛將，有他出征藍營有希望」、「他出戰必定颳起風潮」、「不錯的人選！」「楊志良確實形象很優質，專業背景也很深厚」、「他是很棒，但恐怕有望當選的都沒希望代表國民黨出征」。