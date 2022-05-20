國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介昨建議，應另聘具備公衛專長的副總統賴清德，以及前副總統陳建仁，作為指揮中心最高顧問。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，一般政府單位不會任意做職務出來，但對有經驗的前輩，都會做適當的請教和溝通。

陳時中表示，我們隨時都會和這2位做請教，經常做討論。至於最高顧問，一般政府單位不會這樣做，不會任意做職務出來，會根據職務表列做適當的人員安排。

對於任何的前輩、有經驗的人、對社會有影響力的人，陳時中表示，我們都會做適當的請教、溝通，這都是必要的。