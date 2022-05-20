前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於蔡英文以黨主席身分在中常會緊急下令衛福部採購1億劑快篩，民進黨立委郭正亮質疑陳時中根本就「失能」；另針對陳時中竟然說「醫療體系崩潰」是危言聳聽，郭正亮怒批講「幹話、屁話」，跟基層完全脫節，是在做什麼指揮官？

今（20）日是蔡英文總統第二任期滿2周年，郭正亮昨日在《新聞大白話》表示，幾個禮拜前蔡英文以黨主席身分在中常會緊急下令衛福部採購1億劑快篩，就知道陳時中根本就「失能」了！這種決策要黨主席或者總統來操心，是在做什麼指揮官？

郭正亮進一步說，一個禮拜前看到蘇貞昌下令國軍所屬醫院要協助成立大型快篩站，「那指揮官是在做甚麼？軍醫院你不能指揮是不是？結果還叫你的必勝客（王必勝）去罵雙北指揮不動地方醫院。你自己指揮不動國軍醫院？」

郭正亮披露，若蔡英文為某件事情生氣，大家都會動起來，譬如快篩，如果蔡沒生氣，指揮中心會動起來嗎？到5月底快篩採購量只有3700萬劑！

郭正亮怒批陳時中跟基層完全脫節，都講那種「幹話、屁話」，陳時中竟然認為醫療體系崩潰是危言聳聽，「那你去看一下醫療診所嘛！去看一下床位狀況！」

郭正亮要求陳時中，「空床」請按照「各縣市」表列，敢不敢？為何到現在只列「全國」空床率？為何不敢列台北市多少、新北市多少！就是不敢列嘛！迴避問題，因為最難調床位的就是台北、新北，這大家都知道阿，結果故意迴避這個問題！每天都在說「全國空床率」，這什麼鬼！根本在迴避問題！

郭正亮強調，陳秀熙老師說的這麼精準，以平均死亡率為背景值，現在長者死亡率就是超過平均值，亦即「超額死亡」，這是公共衛生的概念，陳時中公共衛生是零分是不是？連這都聽不懂！