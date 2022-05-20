世界衛生大會（WHA）後天將在日內瓦舉行，我國雖然未受邀參與，但衛福部政務次長李麗芬今仍率「世衛行動團」前往展開醫衛交流行動。衛福部長陳時中今表示，台灣努力了很多年，肯定台灣衛生貢獻的聲浪很大，但參與WHA確實是一件非常困難的事。

衛福部昨表示，李麗芬今率「世衛行動團」赴日內瓦展開醫衛交流行動，今年將持續與各國與國內外專業醫衛團體密切合作，並舉辦專業論壇以呼應今年WHA主題「Health for peace, peace for health」，從更廣泛的角度探討醫衛專業與人類福祉的相互影響。衛福部也積極爭取與各國官員進行雙邊會談，藉由我國醫衛軟實力建構合作基礎，強化實質醫衛夥伴關係。

陳時中今日表示，台灣要到WHA 事實上已努力很多年，我們在世界的能見度也增高，肯定台灣衛生貢獻的國家很多，整體不管是在提案、各國的議會，聲浪都很大，不過這確實是一件非常困難的事情，國際事務的參與不單要透過我們的努力，也要靠理念相近國家的協助，說服越多國家，我們的可能性就越高。