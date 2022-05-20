加拿大政府19日召開記者會，由加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）與公共安全部長迪奇諾（Marco Mendicino）舉行出席並宣佈，禁止華為及中興參與當地的5G網路建設，預計令加拿大與中國的關係進一步惡化。

根據《環球新聞》（Global News）引述迪奇諾表示，加拿大政府禁止當地電信系統使用華為及中興的產品與服務，並會採取一切措施保障當地電信基建設施。他同時表示供應商也需在現有設備中移除該兩間公司的產品。

商鵬飛曾在去年11月受訪時已暗示封殺華為的可能，稱加拿大只希望會可信任的夥伴合作，發展推動邁向人工智慧世界的科技網路。5G技術將會是發展有關科技的關鍵，不過政府多次延遲公佈決定，令當地電訊企圖在過去3年與其他科技公司合作，變相令華為在當局作出決定前，已經遭到排斥。

加拿大官方憂慮如果容許華為保留在加拿大電訊網路之內，或可能令該公司監視當地民眾，並利用其技術作為向中國政府傳送數據的後門方式，不過華為加拿大分公司一直強調獨立運作。

觀察加中關係近年持續緊張，加拿大官方在2018年12月應美國政府要求，扣留華為副董事長孟晚舟，北京方面之後分別拘捕兩名加國公民斯帕弗與康明凱。

孟晚舟在去年9月與美國司法部達成延期起訴協議後，獲准離開加拿大；斯帕弗及康明凱隨即獲釋返國。除了加拿大，其餘四個五眼聯盟（Five Eyes）成員國英、美、澳洲及紐西蘭稍早也已經封殺或限制華為參與5G建設。