大陸工信部副部長張雲明今（17日）表示，目前，大陸建成5G基地台近160萬座，成為全球首個基於獨立組網模式規模建設5G網路的國家。固定寬頻由百兆邁向千兆跨越升級，光纖使用者占比由2012年的不到10％提升至2021年的94.3％。

世界電信和資訊社會日大會今日在內蒙古呼和浩特召開，中國移動副總經理趙大春表示，中國移動開通5G基地台超過85萬座，千兆光纖覆蓋超過1億戶，數據中心機架超過115萬架。下階段，中國移動將繼續夯實新基建，推動5G發展加速提效，確保二十大召開前開通5G基地台超過百萬個，年底實現大陸全國市縣城區、鄉鎮的5G連續覆蓋，重點區域、發達農村、重要場所的有效覆蓋。

資料顯示，截止今年第1季，大陸累計建成開通155.9萬座5G基地台，5G網路已覆蓋所有地級市和縣城城區。在此背景下，電信營運商已經開始放慢5G投資的腳步。

中國移動董事長楊傑日前在2021年業績會上表示，2020年至2022年是5G投資建設高峰期，2022年也是中國移動5G投資高峰期的最後一年。從2023年開始，若沒有其他重大事項，公司的資本開支會逐步下降。