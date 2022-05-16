金控集團20兆資金看好哪些市場投資機會？據金管會統計到今年3月底，國內16家金控集團一年內加碼投資最多的前六大市場，即美國、法國、南韓、加拿大、澳洲及智利，六大市場共加碼逾1.48兆元，占一年內金控海外投資增加部位的75％以上，若再加上日本、卡達、秘魯、阿聯，十大市場一年內就吸走金控集團投資資金近1.76兆元，占比近90％。

若看金控「長線布局」的市場，國內金控集團每季持續加碼最久的市場是阿聯（阿拉伯聯合大公國），共不間斷地加碼投資長達27季，即已接近七年的長期加碼布局，總加碼投資金額達新台幣4,854億元，到3月底投資餘額已達5,121億元，排名金控投資金額第八大市場；其次才是不間斷加碼投資美國達22季，由於美國股市及債市是全球最大市場，流動性較佳，因此金控加碼美國的金額最高，22季就近3.73兆元。

金控集團旗下如壽險、銀行、證券等都有對外投資，主要還是加碼美國股市及債市為主，到3月底共已投資近新台幣6.75兆元，美國亦是金控對外投資曝險最大的市場，從2015年6月金管會公布統計以來，投資金額已迅速增加4.69兆元，2022年美國啟動升息循環，估計金控加碼投資美國債市的速度已會增加，今年內投資總額可能就會破7兆元大關。

金控集團近五季持續加碼投資法國市場，金額達新台幣2,346億元，光今年第一季就增加投資近923億元，到今年3月底對法國投資部位首度突破新台幣1兆元，餘額1兆477億元，超越英國的1兆222億元，成為金控第三大投資國，若看近一年的加碼金額則是1,5287億元；金控投資金額第二大的市場目前仍是中國大陸的1兆4,194億元。

同時，金控今年首季加碼投資南韓1,295億元，投資餘額6,607億元，亦在首季超越加拿大，成為金控第五大投資市場，去年第三季及第四季金控是減碼南韓的投資，但去年第二季則是加碼564億元，所以近一年共計加碼南韓1,482億元。

另外，金控對加拿大、澳洲都是連續三季加碼，今年首季加碼澳洲近727億元，三季合計共加1,011億元，3月底餘額近5,828億元，排名第七大；首季對加拿大增加投資526億元，三季合計亦有1,114億元，3月底投資餘額近6,331億元，排名第六大。

今年首季金控加碼智利237億元，且已連續加碼11季，總加碼金控達1,526億元，投資智利的金額從2019年6月底的802億元，今年3月底已拉高到2,328億元，若只看近一年加碼金額也有972億元。

金控集團對日本投資已連續7季加碼，共達1,042億元，投資餘額到3月底達4,946億元，是金控投資金額第九大的市場。