嘉義高中校長陳元泰（左三）透過視訊連線，與加拿大薩克萬齊省教育局長Francois Rivard局長簽署合作備忘錄，嘉義市長黃敏惠（左二）見證並稱許。（廖素慧攝）

嘉義市推展雙語教育，市長黃敏惠18日見證嘉義高中與加拿大薩克齊萬省教育局簽訂雙聯學制課程合作備忘錄，嘉中表示，嘉義地區高中職生都可參加，高一、二修完24個學分，可獲得薩克齊萬省頒發的高中文憑。

嘉義高中校長陳元泰與加拿大薩克萬齊省教育局Francois Rivard局長視訊連線，簽署台加雙聯學制課程合作備忘錄，黃敏惠市長、加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）、外交部北美司長徐佑典、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王如經、外交部雲嘉南辦事處主任兼副處長郭炳宏等官員見證。

黃敏惠表示，發展雙語能力及國際視野是嘉義市重要教育目標，市府在國中小階段，整合英語教育資源投入，並引進外籍英語教師到各校巡迴教學，高中職有嘉中簽署合作備忘錄推展國際雙語教育，為推展嘉義市雙語教育助益大。

嘉義高中表示，台加雙聯學制每周六線上授課，高一至高二要修滿24學分，可以取得加拿大高中文憑，也就是高中雙文憑，開放給嘉義地區高中職校來參加。

嘉中表示，嘉中「雙語教育實驗班」已獲國教署審定，並補助350萬元添購設備及聘任師資，成為本市獲准設班的第1所學校，招收第3類組生醫理工學生，自111學年度即今年9月招生，名額35個，國中會考英語A＋、數學及自然A是基本門檻。

市府教育處長林立生表示，嘉義市現有18名外籍英語教師，台加雙聯學制簽約合作後，未來也能媒合優秀合格的外籍教師來嘉義，促進在地英語教學國際化。