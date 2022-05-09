嘉義市長黃敏惠日前視察國中小居家線上教學演練。（廖素慧攝）

嘉義市政府日前演練國中小居家線上教學情形。（廖素慧攝）

嘉義市將於13日到校園為滿6至12歲學童施打莫德納疫苗，全市近1.5萬名學童有4420人有意願在學校或自行到醫院接種，約是29.6％，而因應疫情緊繃，國中會考在即，市府教育處表示，21、22日國中會考前一周可居家線上教學。

嘉義市各級學校自4月中旬至今陸續有教職員、學生確診，因而有部分班級停課，市府教育處統計4月29日至5月6日有14名教師、123名學生確診，而停課班級也陸續復課，市府已規畫好13日至6月2日陸續安排醫護人員入校施打，首梯次有崇文、垂楊等5所學校。

市府教育處表示，全市滿6至12歲的學童包括幼兒園大班、國小及去年念小六時未打疫苗者，共有1萬4947人，有4420人有意願接種莫德納疫苗，大部分學生選擇在學校接種，不接種的學童多半是家長仍有疑慮、期待BNT兒童疫苗。

嚴峻疫情，市府7日才進行國中小居家線上教學演練，各校線上教學量能和網路平台流量壓力都通過測試，對弱勢學生提供資訊設備的借用和網卡補助，但中央停課指引又改變。

市府教育處長林立生表示，中央停課指引大轉彎，授權各校依中央指引、視疫情狀況，自行調整上課，或停課改為線上教學，5月7日前有確診個案的班級暫停實體課程，得比照新制在已執行3天暫停實體上課，但該班如特殊情況時也可以由防疫長評估後依照舊制方式執行。

林立生也說，5月21、22日國中會考，考前一周尊重家長及孩子的意願，可以選擇到校復習或接受線上教學。