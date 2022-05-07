林良齊／台北報導

據統計，原民會在全台設置473處文化健康站、服務1萬4843名55歲以上長者，其中有約76％的長者已接種第2劑，為鼓勵尚未接種第三劑疫苗的原住民長者，原民會表示，只要在本月底前完成第3劑接種，可再額外獲得300元商品禮券，並可與指揮中心或地方政府提供的加碼一併領取。

文化健康站是原住民族長者重要之照顧據點，考量部分無法自行前往施打疫苗長者，除可由照顧服務員陪同至施打站接種外，長者於接種後也持續關懷長者健康狀態，以提升長者接種疫苗的意願，並減緩長者接種疫苗的負面感受，在文化健康站持續不斷的努力下，全國文化健康站服務長者第一至第三劑施打率逐步提升。

為守護原住民族長者健康，原住民族委員會訂有「文化健康站因應 COVID-19 防疫管理指引」，並持續宣導文化健康站若有長者或照顧服務員確診或居家隔離，應配合衛生局疫調結果處理相關事宜，並主動積極配合各項防疫措施，以共同嚴守部落防線。