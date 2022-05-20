國民黨提名前行政院長張善政參選桃園市長，但是高雄市長人選仍懸而未決。前副市長李四川、孫文學校總校長張亞中等人都曾被點名。有藍營人士則建議，前衛生署長楊志良敢言敢做、有骨氣，很適合高雄人的政治「口味」，若參選高雄市長，會是一張好牌。甚至有國民黨高雄市議員認為，若由楊志良出馬，公衛教授對戰有公衛專業背景的現任市長陳其邁，並不是完全沒機會。

根據《台灣好報》報導，上星期，高雄市有藍營人士密會楊志良，盼他以楊前署長的高度再為翻轉高雄做最後一次努力。該位藍營人士認為，楊志良的敢言、敢做、有骨氣，很適合高雄人的政治「口味」。

也有國民黨高雄市議員認為，楊志良是公衛專家，連學弟前副總統陳建仁不敢講的真話，楊志良都敢為人民的健康砲轟衛福部長陳時中，因此認為由楊志良選高雄市長，會是一張好牌；若由楊志良出馬來打一場防疫之戰，公衛教授對戰有公衛專業背景的現任市長陳其邁，並不是完全沒有機會。

而據當天與會的楊志良友人表示，楊志良並未拒絕參選高雄市長，他只是謙虛地表示，他真的可以嗎？藍營人士則希望國民黨中央能出面勸進楊志良出戰。