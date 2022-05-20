台灣民意基金會董事長游盈隆今天接受電台專訪時，被問到國民黨主席朱立倫徵召前行政院長張善政參選桃園市長；游盈隆表示，朱立倫病急亂投醫，張善政這樣出來也灰頭土臉。

游盈隆說，朱立倫領導國民黨內部四分五裂、士氣蕩然無存，而執政黨來勢洶洶，民進黨今年本來「革命形勢一片大好」，攻城略地，6都16縣市國民黨可能剩沒幾個。現在雖疫情延燒，但即便如此，國民黨看起來也沒有因此獲利，現在打出這張牌，犯了跟蔡英文一樣錯誤，就是藐視、沒收黨內民主，況且現在的朱立倫並非一言九鼎，弱勢黨主席突襲，這跟蔡英文想提名誰就提名誰是一樣的。

由於之前民進黨台中市長提名前有多人表態，最後蔡英文提名立法院副院長蔡其昌，黨內就沒有雜音，但國民黨雜音不斷；游盈隆認為，朱立倫以為有蔡英文前例可循，其實朱應該反其道而行，因不是黨主席認為好的戰將才是戰將，但朱立倫一開始就走錯路，張善政這樣出來也灰頭土臉。