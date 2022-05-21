今年國中教育會考今登場，第一天考社會科、數學科、國文科及寫作測驗等4科，今天早上有6位考生出門前快篩呈陽性，考試進行到一半又有9位考生快篩陽性，均無法正常考試。教育部表示，確診加上臨時快篩陽性考生共3337人，他們必須改參加6月4日、5日補考。

教育部表示，國中會考明天將考自然及英語兩科，中午考完後，試題及答案會在下午放上教育部、國中教育會考及全國試務會網站，考生可上網查看。

今年會考各科應到人數均為19萬8819人，社會科、數學科、國文科及寫作測驗的缺考人數分別為2734人、3051人、3113人、3307人，缺考率分別為1.40％、1.56％、1.59％、1.69％，跟去年差不多。

今年國中會考遇上疫情大爆發，教育部規定，確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果等3類考生不能考，居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病的考生，分別安排至不同類型的「第二類備用試場」應試。

教育部表示，原本有3328位考生因為確診尚未解隔離等原因不能應考（含今天早上6位考生出門前快篩陽性），今天考試中途又有9位考生臨時快篩成陽性，這3337可以參加6月4日、5日的補考。此外，今天累計有4648位考生因居家隔離或臨時發燒等原因，被安排到「第二類備用試場」應考。

國中會考闈外辦公室主任王延煌表示，今天第一節考完社會科時，在中投區考場，一位考生產生劇烈嘔吐，快篩呈陽性；第二節考完數學科時，在馬祖區考場，一位考生發現有呼吸道方面的問題，進行快篩也是呈現陽性。教育部統計，類似這樣的考生今天共有9人。

根據規定，快篩陽性考生若中午有脫下口罩用餐，那他周遭九宮格位置座位的人，將被移到備用試場應考。但王延煌表示，中投區、馬祖區兩位考到一半快篩陽性的考生，都未到中午用餐時間就被檢測出來，因此同試場其他考生的考試如常舉行。

考生考了幾科後因快師陽性而不能繼續考試，之後怎麼辦？台師大心測中心表示，根據規定，未完成的考試科目可以補考，已考完的科目，可以在補考中自由選擇是否要再考一次。