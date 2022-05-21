111年度國中教育會考21和22日登場，竹苗考區由新竹縣主辦，報名總人數1萬5414人，首日有250人缺考，均無重大違規情事發生，竹苗考區17所高中考場自主防疫考生共有378人，均啟用第二類備用試場，因確診尚未解除居家隔離考生185人，將在6月4日、5日補考，以保障考生權益。

教育局長楊郡慈指出，為落實防疫工作，2天會考期間，家長不能陪考，但各國中皆由老師組成「考生服務隊」協助考生，為考生釋疑並溫馨叮嚀注意事項，同時也兼替家長協助代訂午餐及擔任重要的陪考服務。

新竹縣考生有5634人，為利會考學生順利到達會場，縣長楊文科要求各考場學校協助做好停車與車輛行進動線規畫，避免會考車潮導致交通壅塞，延誤學生考試情形。教育局副局長蔡淑貞到各考場巡視感謝試務人員和考生服務隊的辛勞。

國中教育會考成績單於6月10日寄發並開放網路查詢，縣府將自6月22日至6月29日上午10時至下午3時，提供考生及家長免試入學志願選填電話諮詢服務5518101轉2881，幫助學生對生涯進路作適性的選擇。