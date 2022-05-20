111年國中會考將在5月21日22日兩天登場，本屆會考為108課綱實行後在國中會考的第一試，除了適應新課綱外，也因為本土疫情升溫，讓考生身心面臨諸多考驗。

致力於打造青年影響力平台的諸其林學校（The Juqilin Academy），串聯來自全台灣數十位高中生學員，為即將應考的會考生錄製加油打氣影片，以「諸你考試A++，第一志願帶回家」為口號，希望藉由學長姐的經驗分享和祝福，讓考生能獲得滿滿的正能量，以最佳狀態從容地面對大考，考取理想志願。

諸其林創辦人蘇子朋表示，在國中時期，導師曾請畢業班的學長姐為考生錄製加油影片，帶給當時還是考生的他滿滿的溫暖與勇氣，因此希望透過影片傳遞給應屆的考生更多勇氣與力量。

影片截圖/諸其林學校提供

響應諸其林祝福影片活動的學長姐遍佈全台，包含了不同類型的高中學生。其中，位於臺南市南部科學工業園區內的南科實中學生楊雯璿在影片中表示：「相信考生們都能不留遺憾地完成會考，大家加油！」台中女中學生楊紅瑩想和學弟妹說:「這段時間大家辛苦了！大家考試不要太緊張，你們一定能得到理想成績。」來自離島澎湖的馬公高中的學生顏荔辰則表示:「祝大家會寫的都寫對，不會寫的都猜對。

考生的留言充滿正能量。(截圖/諸其林學校提供)

祝福影片發布後，考生們紛紛留言「看完理想志願學長姐的加油打氣影片，讓我對自己更有信心了」、「明天就要上戰場了，謝謝學長姐的鼓勵」、「果然是當你很努力的時候，全世界都會為你加油，看到影片好感動。」除了打氣影片，諸其林學校也準備了考前懶人包，提醒考生在考前一天完成確認工作。最後創辦人蘇子朋也給予考生祝福，希望考生們帶著這些祝福，所有人都能「考試都拿A++，把第一志願帶回家」，邁向人生下一個階段的旅程。