【愛傳媒葉毓蘭專欄】長年以來，一直有人誤會我不支持警消組工會的立場，5月19日利用對勞動部的質詢，希望能夠讓大家更瞭解我支持警消權益應受重視的決心。

警消監所人員雖然都是公務員，所以不受勞動部職責管轄的範圍，但所有關於職安、職場剝削、超長工時、不當壓搾等職業安全衛生的管理，勞動部責無旁貸。而上面所列出的種種問題，都隨時發生在警消這個職業當中。

四十小時加班只換一次嘉獎的案例時有耳聞，而幾天前人事總處才講說若將這些以行政獎勵的部份換算成實際的加班費，一年要多支出六十六億！

這還不包括應有的超時加給、夜間加給、假日加給等補償，而勞動部的立場卻像是不關己事一樣，認為這些屬於公務員的範疇，不聞不問！

我支持警消人員組工會，替自己被剝削的權益發聲，當然要有一些前提與但書，但長年被忽視的權益，也該有團體來發聲引起重視，台鐵員工集體休假的抗爭引起了國人與交通部的重視，也是有工會替他們撐腰，而警消人員除了口口聲聲說要當他們後盾的部長、院長、總統以外，也應該要有代表團體為自己發聲！

作者為立委、前警大教授

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