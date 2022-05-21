教育局長楊振昇由豐原高商周國生校長陪同，查看考場、考生休息區及試務中心。（台中市政府提供）

今年度國中教育會考21日起登場，台中市政府教育局長楊振昇特前往豐原高中、豐原高商視察會場並慰勉工作人員，期待兩天會考順利圓滿。楊振昇強調，台中市是全國最大考區配合防疫做許多整備工作，所有試務人員及工作人員特別辛勞，所有工作人員皆完成三劑疫苗施打。

今年中投區國中教育會考試務工作輪由市立豐原高中承辦，報考人數3萬805人、分別安排於34個考場學校；台中市考生2萬6695人、規畫26個考場學校。今年考生家長仍不得陪考，但考場有特別成立「考生服務隊」，提供應考協助，並要求所有工作人員皆完成三劑疫苗施打。

考場配合防疫進行分類，「一般試場」供一般考生、自主健康管理者，每間試場最多安排36名考生應試。「第一類備用試場」供突發傷病申請應考的學生；「第二類備用試場」則提供5類對象應考，包括居家隔離者、居家檢疫者、自主防疫者、現場有發燒或呼吸道疾病者。

目前中投考區共增設460間二類試場，並依類型區分分流應試；確診考生不可應試，但可參加6月4、5日補考，不影響升學權益。楊振昇今天在豐原高中校長羅瑞宏陪同下，慰勉中投區試務會工作人員，另由豐原高商校長周國生校長陪同查看考場、考生休息區及試務中心。