今年國中教育會考今天結束，教育部表示，有3413位考生因為確診或是考試中途快篩呈現陽性等原因，無法完成這次考試，另有499位大陸考場考生也沒考，這3912人改參加6月4日、5日的補考。今年會考成績單將在6月10日寄發。

國中會考今天考自然科及英語科，應到考人數皆為19萬8819人，缺考人數分別為3521人、3390人，缺考率為1.80％、1.73％。

全國試務會主委宋曜廷表示，因少子化影響，考生今年總數19萬9318人（含大陸考場499人），首度低於20萬人。今天考試結束後，每位考生的各科答案卡（卷），將立即送往國家教育研究院三峽總院區的閱卷讀卡掃描闈場，繼續進行閱卷、計分等工作。

教育部長潘文忠說，今年因為疫情變化大，是國中會考舉辦以來最具挑戰的一次，試務單位準備了2845間第二備用試場，最後啟用了60間讓4667位有各式狀況的考生應考。此外，還有3413位考生無法參與5月21日、22日的考試，他們要改到6月4日、5日補考。

據統計，國內確診或快篩陽性要改參加6月4日及5日補行考試之考生共計3413人，包括未參加5月21日考試的確診或快篩陽性者為3328人；參與5月21考試，但考試中有症狀且經快篩為陽性，並停止考試者計9人；5月22日上午再次與指揮中心勾稽5月21日第二類備用試場缺考考生中，增加76位為確診者。

潘文忠表示，今年因為疫情變化大，是國中會考舉辦以來最具挑戰的一次，試務單位準備了2845間第二備用試場，最後啟用了60間讓4667位有各式狀況的考生應考。此外，還有3413位考生無法參與5月21日、22日的考試，他們要改到6月4日、5日補考。

今年大陸考場有499人報考，他們一律被安排到6月4日、5日補考。全國試務會副主委王延煌表示，台灣無法派人前往大陸考場監考，因此會將試題加密傳送到大陸去，並透過遠端監考的方式來進行。

今年年國中教育會考成績通知單將於6月10日寄發，並於同日上午8時起開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果，考生可至國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢。