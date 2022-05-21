21、22兩天舉行國中會考，考生進入試場前都須消毒及量測體溫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

21、22兩天舉行國中會考，考生進入試場前都須消毒及量測體溫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國中會考今明兩天登場，由於國內疫情嚴峻，各試場增加第2類備用試場供居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生使用，一般考生如果臨時出現發燒等不適，也可以立即轉往第2類試場應試，與一般考生作好完全分流，苗栗縣長徐耀昌21日一早前往竹南高中試場關心考生應試情況，期望考生們都能免除疫情困擾，發揮最佳實力應試。

今年國中會考5月21、22日兩天登場，由於目前國內疫情嚴峻，今年試場規定比較特殊，包括考生於原試場休息、防疫午餐隔板、設置第二類備用試場及管制考場進出的動線等。

其中，屬於居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生，或現場有發燒同學，將依類型分配到第二類備用試場，屬自主健康管理者則在一般試場考試，一般試場與第二類備用試場的動線各自獨立。

配合全國試務會規定採取各項防疫措施，今年不開放家長陪考，為避免人流，採原試場休息，今年特別提供用餐隔板，供每一位考生使用，用畢即銷毀，同時管制各國中服務人員人數，考場人員全程配戴口罩、量測體溫，各試場開放冷氣，且應開啟角落的窗戶5到10公分適度通風，加強試場以及休息區的消毒，並管制考場進出的動線。

縣長徐耀昌關心會考學生，21日一早就赴竹南高中試場視察，並實際了解試場防疫措施，並祝學生不受疫情干擾，考運亨通，徐耀昌並呼籲目前疫情持續上升，請大家戴好口罩，做好個人衛生消毒，一起來度過疫情。