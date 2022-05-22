國中教育會考今落幕，基隆市2832人報考，其中84人確診須參加補考，到考率約95.79％；另啟用14間備用考場，供112名因居家隔離等狀況考生使用。

基隆市政府教育處表示，今年考生人數共2832人，因確診須參加補考人數，總計84人，因居家隔離等啟用第二備用試場數共14間、112人。缺考人數以數學科最少，計115人，自然科最多達130人，到考率約近95.79％。

教育處指出，今年基隆考區共發生4件手機響鈴，以及答案卡劃記個人資料等違規事件，將召開會議討論後，依違反試場規則扣點或其他適當的處理方式。此外，下午將公布題本與參考答案，考生對試題有疑義，可在23到25日中午12時前提出。

教育處說明，26日晚上7時會公布試題疑義的解釋結果；6月7日晚上7時公布答對題數與等級對照表；6月10日早上8時開放網路成績查詢並寄發成績通知單，6月12日到13日上午9時到下午4時可申請成績複查。