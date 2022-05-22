新竹市立動物園推出「動物認養卡」，只要購買1張500元的認養卡，即可獲得1份小禮物，並享1年內無限次免費入園。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

22日是國際生物多樣性日，新竹市立動物園特別推出「動物認養卡」，只要購買1張500元的認養卡，即可獲得1份小禮物，並享1年內無限次免費入園，而購卡費用將納入動物認養基金，讓民眾以行動幫助提升動物福祉。

市府產發處表示，聯合國《生物多樣性公約》訂定國際生物多樣性日，呼籲人類對生物多樣性加強重視，因為其深深影響環境的平衡與永續，地球上的每個生命和生態系統皆是珍貴的資產，也是未來人類健康和福祉的基礎。

產發處說明，今年國際生物多樣性日主題為「為所有生命建構共同的未來」，聯合國列舉22項城市中可以進行的生物多樣性保護行動，包含「保護、連結和重建生態系統」、「鼓勵城市社區居民接近自然」、「保育城市裡的野生動物」、「學習正確的生物多樣性知識」、「透過教育提升公眾意識」等。

新竹市立動物園園長楊礎遠指出，動物園熱情響應國際生物多樣性日，推出認購「動物認養卡」送小禮活動。22日起至今年12月31日，凡購買1張500元動物認養卡，即可獲得園方特製筆記本，憑卡還能享有自繳款日起1年免費遊園暢行無阻的優待。

購卡費用將納入動物認養基金，用來購買動物用品如飼料、棲地設備、環境豐富化設施等，今年也舉辦夏令營，讓小朋友實際體驗，認識豐富有趣的自然環境與生態保育的重要性，園方歡迎民眾及企業共同響應，以實際行動，讓動物享有更好環境，也為保護台灣生物多樣性盡心力。