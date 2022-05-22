「一年內換太多工作該再換嗎？」一名剛畢業一年的女網友接連換了4間公司，薪資都穩定成長，近日再度成功面試一家外商，一口氣加薪6000元，讓她非常心動，不過她也擔心這樣等同一年換了5間公司，履歷上怕會觀感不佳，對此十分猶豫。文章曝光，底下網友一面倒認為原PO就是能力好才會被挖角，有加薪就要向上爬。

這名網友在社群平台Dcard發文，畢業已經一年的她總共換了4間公司，薪水也一路成長到4萬元，「工作內容是不排斥，目前是見紅休，最近因為有一間外商邀請我面試也上了，他開了46000週休真的很讓人心動」。

薪水成長固然很好，但她也擔心如此一來，一年內換了5間公司，履歷上好像會觀感不好，家人方面則是建議先待這間公司，別再換了，但她又覺得這個機會棄之可惜，「請問有過來人可以建議我嗎？」。

文章一出，底下留言幾乎一面倒鼓勵原PO，認為工作本來就越換越好，況且這也代表她能力夠出色，公司願意為此開更高的價碼，「工作越換越好有什麼關係，公司錄取妳就是肯定妳的能力」、「上了就去啊，差6000耶」、「薪水往上爬呀！這是企圖心、上進心」、「重點是你流動率這麼高還能一直錄取新的，你的履歷應該美到發光」、「妳就是能力太好一直被挖角啊」。

另外，也有不少過來人分享自身經驗，同樣也是跳槽加薪，「我也曾經一年內換4份工作，薪水從28000-46000，然後現在大概待快滿1年半，調薪到約52K」、「25000-35000-60000，出社會-公職6年-傳產工程師」、「分享我的經驗，45000-48000（待滿一年調薪）-55000-70000-100000」。