近年台灣房價飆漲，北市更是隨便開價一坪就要破百萬，這讓許多年輕人大喊吃不消，買房之路可以說是困難重重。一名出社會不久的男子表示，畢業後考進台鐵機務段工作，漸漸發覺薪水不夠，可能無法支持日後買房，因此他報考高考電力工程類科，一邊工作一邊準備考試，利用零碎時間讀書，一年就讓他上榜，他還和網友分享他準備秘訣。

該男子名叫邱競輝，他2019年順利考取鐵路特考佐級，但因為職位層級較低，薪資待遇也不夠好，他就算加薪加到頂，仍買不起房子，於是他開始準備高考與國營事業考試，但由於他白天需要上班，所以只能利用下班零碎時間讀書。

原Po一邊工作一邊讀書，花一年時間高考上榜。（示意圖／shutterstock）

邱競輝還透露，他之前幾乎沒學過計算機概論跟電力系統，而且補習班老師第一堂課就坦言計算機概論範圍包山包海，難拿高分，於是他透過分析歷屆試題來抓取常見試題、章節，掌握計算機概論的出題方向；而電力系統他也從頭開始學，反覆聽課、翻閱題目，再參考詳解解答，推敲如何運用到考題上，再搭配額外的參考書，慢慢搭建起知識架構。

邱競輝還直言「練題目很重要！」他將近10年的歷屆試題全部列印出來，他強調，歷屆試題都要算過，才會知道考試方向，除此之外，每科也都整理出一本重點筆記，考前再濃縮成精簡版。

邱競輝說，當初給自己3年時間，考不上就放棄轉職，雖然無論上榜與否，他都已經有一份台鐵的鐵飯碗在，但從不因此怠惰，每天抓緊機會念書，他認為，要設定明確的人生目標，有目標，就會想要努力達成看看。

網友認為高考後也買不起房子。(圖/翻攝自PTT)

貼文曝光後，網友評論兩極，有些網友佩服原Po的毅力，可以一邊工作還專心讀書；但另一方網友則表示，高考也買不起六都房子，除非是非雙北的30年老公寓；也友網友建議去考國營職員，薪水比高考多。