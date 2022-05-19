周男今年3月間，未戴口罩就要從台鐵五權車站入站，身穿台鐵背心的防疫天使郭女予以口頭勸導，周男不滿竟朝她吐口水，拳打腳踢，打到她腦震盪、頭破血流、視網膜剝離。台中地檢署依傷害罪起訴，並以他吐口水增加染疫風險、攻擊頭部等部位，且有多次傷害及妨害公務前科，惡性重大，建請法官從重量刑。

有10次傷害、3次妨害公務前科的40歲周男，在今年3月6日下午2時許，未戴口罩就要從五權車站剪票口入站，郭女是台鐵公司指派的防疫天使，身穿台鐵背心，在剪票口為進站旅客測量體溫、勸導戴口罩，並禁止不符規定的旅客入站。

郭女口頭勸導周男要戴口罩，周男心生不滿朝郭女吐口水，郭女見周男又再次要吐口水，用手推開他，周男立刻出手揮拳毆打、腳踹，還將她壓制在地，打到郭女腦震盪、頭皮撕裂傷及右眼視網膜剝離等傷害。

周男到案，承認打人、吐口水，但辯稱是因對方態度不好才吐口水，且對方有出手，他才回擊等語。

檢察官以郭女與台鐵簽立勞動契約，擔任防疫天使從事防疫工作的公務員，周男所犯涉侮辱公務員罪及傷害兩罪，且為累犯。

檢察官審酌，案發時是新冠肺炎疫情盛行期間，周男竟朝他人吐口水，增加染疫風險，毆打被害人都朝頭部等重要部位攻擊，導致郭女受傷嚴重，且周男犯傷害、及妨害公務等前科累累、可見惡性重大，反社會性格強烈，對刑罰反應薄弱，建請法官從重量刑。