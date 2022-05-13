全聯為提供消費者更多居家檢測選擇，除北北基桃有藥商執照許可門市持續販售「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」外，今(13日)下午1點起，基因巴帝品牌也加入銷售行列，且一套組為2入，提供消費者更多品牌以及組合的選擇。

全聯表示，北北基桃以外有藥商執照許可門市，今陸續販售「基因巴帝居家用新冠病毒抗原快篩檢測套組2入」，宜花東地區則於明天開始陸續販售，不過，離島門市暫不販售，每盒售價380元，首批限量1萬8810盒。