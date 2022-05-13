全聯開賣這款快篩試劑2大品牌供選 價錢、數量曝光 14:302022/05/13 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全聯各門市陸續銷售基因巴帝居家用新冠病毒抗原快篩檢測套組。(全聯提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全聯為提供消費者更多居家檢測選擇，除北北基桃有藥商執照許可門市持續販售「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」外，今(13日)下午1點起，基因巴帝品牌也加入銷售行列，且一套組為2入，提供消費者更多品牌以及組合的選擇。 全聯表示，北北基桃以外有藥商執照許可門市，今陸續販售「基因巴帝居家用新冠病毒抗原快篩檢測套組2入」，宜花東地區則於明天開始陸續販售，不過，離島門市暫不販售，每盒售價380元，首批限量1萬8810盒。 跨境電商開賣快篩試劑 平均一劑62元 唾液快篩遭爆移除2歲以下禁用標語 陳時中：各國內容都不同 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #販售 #全聯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 持有Tomod's股權過半 三商家購 Q2營收成長可期 04:102022/05/12 證券．權證 美國快篩沒比台灣便宜 網：這邊買1支62元 09:352022/05/13 生活 藍委爆EUA快篩商 爽做無本團購 04:102022/05/13 政治要聞 職場奮鬥 兩門神保單看顧 04:102022/05/13 投資理財 央行重申 房市管制還有精進空間 04:102022/05/12 財經要聞 《百貨股》快篩帶來客數 三商家購5月營收可期 11:282022/05/11 財經 深入在地合作 信義房屋與Gogoro攜手 開創更多永續可能性 12:442022/05/12 生活 最孤獨動物園 1天來客僅3人 老翁花光退休金苦守33年 16:292022/05/12 萌寵 唾液快篩開賣 民眾怒批：買不起也要買！別人孩子死不完 16:032022/05/12 生活 端午送禮預算提高 台灣人最愛花生粽 東部粽加入戰局 17:302022/05/12 生活 基隆二信王昱凱 苦讀錄取台科大 04:102022/05/11 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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