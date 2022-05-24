醫揚(6569)下午舉行法說會，總經理王鳳翔指出，2022年出貨動能已經看到Q4，2023年也持續接獲美歐醫療大廠的長單，目前擴廠都在規劃進行中，近期安排後做執行，但受到疫情影響，確切的時間也未定。

王鳳翔說，2022年上半年Tier1醫療設備客戶出貨強勁，特別是眼科及漸凍人的平板表現出色，目前2022年出貨能見度已到Q4，公司也將積極參與海外展覽，並已經和台科大成立醫療AI聯合研究中心。

人工智慧(AI)在醫療健康領域有很重要的地位，應用範圍已漸擴展至影像輔助診斷、個人健康助理與用藥管理。王鳳翔指出，AI發展日益成熟，未來運用在醫療領域的範圍也會越來越廣泛，這兩年受到疫情的影響，全球各國醫院大幅引進AI設備，公司會全心投入這個領域。

據Hospimedica網站引述調研機構Research and Markets報導，醫療AI的市場規模在2018年達22.4億美元。分析師預估在2019~2024年市場規模有望達170.2億美元，年均複合成長率(CAGR)將為40.15%。