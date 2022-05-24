女星熊熊（卓毓彤）有著甜美臉蛋及G級傲人上圍，是許多人心目中的性感女神代表，說話風格嗆辣的她更是談話節目力邀來賓，近來上節目提到曾在醫美診所上班的姊姊，告知過她最不可以交往的對象就是「醫美醫生」，因為「不只要防病人還要防護士」。

熊熊（卓毓彤）近來上節目《同學來了》，她透露曾在醫美診所上班的姊姊，告知過她「醫美醫生真的是最不可以交往」的對象，主要是醫美醫生長相較有先天優勢，因此容易偏花心，其次是很多女生想說跟醫美醫生交往，可以省下醫美費用，便會主動投懷送抱，另一位來賓Apple在旁補充醫美診所護士都比較漂亮，讓熊熊立刻強調：「不只要防病人還要防護士」。

熊熊表示曾在醫美診所上班的姊姊，告知過她最不可以交往的對象就是「醫美醫生」。(同學來了Youtube)

熊熊更緊接著爆料，有時醫美醫生在動手術時，病人就是她的小三，旁邊協助的護士可能就是小四，此話一出讓在場來賓驚呼連連，她也表示醫美診所都有這種秘辛，強調這種關係真的不行，對此，在場的醫美醫生也立刻反駁，表示身旁助理或諮詢師曾跟他表示：「你都把病人當一塊肉」，意謂所有病患到診所都是照「SOP流程」走，不會有私下互動。

不過熊熊聽到此回覆後，仍忍不住吐槽：「因為她不是你的菜吧」，立刻讓在場來賓笑成一片，主持人阿KEN也忍不住虧熊熊：「你怎麼那麼像酸民，還是你以前真的跟他在一起過」，讓熊熊急忙揮手否認。