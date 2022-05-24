民眾快篩陽性PCR需求大增。（為恭醫院提供／李京昇苗栗傳真）

為恭醫院因為疫情影響，這陣子急診量暴增3倍。（為恭醫院提供／李京昇苗栗傳真）

國內疫情嚴峻，苗栗縣今年到昨天23日，全縣累計確診人數達1萬6606例，其中頭份市、竹南鎮確診人數占全縣5成以上，也使得為恭紀念醫院急診病人暴增平常3倍，平均每天看診多達500多人次，為此院方啟動急診「防疫得來速」，提供快篩陽性個案採檢、看診、領藥一條龍服務，盼擴充防疫量能。

為恭醫院長陳振文表示，這陣子民眾快篩陽性後就醫及PCR需求大增，院方為此特別在復健大樓1樓設置「防疫得來速」，建置獨立醫護及行政人力，加速醫護處理程序，拉長民眾排隊動線，降低民眾等候時間及就醫壓力。

他說，民眾如果在家自行使用快篩試劑呈現陽性並有COVID-19症狀者，攜帶健保卡和快篩試劑結果，就符合防疫得來速的就醫要件，全程由專業醫師和護理人員協助，在現場即可完成看診、採檢PCR及領藥的程序，非常便利。

陳振文指出，為因應防疫需求，為恭努力擴大防疫各項量能，包含日前配合成立社區篩檢站、專案篩檢站以及負壓隔離病床、擴充專責病床、建立專責透析病床以及推動快篩陽視訊評估診等。

依據苗栗縣衛生局統計，目前全縣居家確診照護人數合計為1萬2394人，其中為恭照護就達6712人、占全縣的54％，視訊診療門診平均每診人次多達80人次。

疫情期間儘管醫護人力吃緊，醫院為守護鄉親，仍積極推出「防疫得來速」機制，目的是協助醫院急診病人分流，避免來院病人動線群聚。

目前服務時段為每日上午10點至晚上10點，將配合疫情滾動式調整，同時院方也將原急診動線，保留為婦幼防疫綠色通道以及急診急重症病人就醫動線，24小時由急診醫師、婦產科及兒科專科醫師提供專業服務。

陳振文說，為恭全體同仁努力堅持在守在抗疫第一線，也希望鄉親共同積極配合各項國家防疫政策，包含儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，共同嚴守社區防線。