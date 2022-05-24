你有買防疫保單嗎？

近兩年疫情從零確診到目前單日本土確診數破8萬，在確診機率越高的情況下，民眾除了搶著排隊買快篩，也帶來一波防疫保單搶購潮，對於防疫險的需求大增。不過隨著防疫政策不斷進行滾動式調整，連帶理賠爭議也越來越多。像是保單緊急下架、產險業者以「超過風險胃納」為由拒絕續保或加嚴理賠條件等，引起民眾質疑與不滿。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近兩年來網友、民眾討論最熱烈的10大防疫保單話題，當疫情、政策、保險業、人民權利與義務等各方面無法同步時，紛爭也恐怕持續延燒。

10、防疫保單到期，業者通知不續保

今（2022）年4月底，陸續有民眾收到產險業者寄發的簡訊，通知其防疫保單即將到期， 但不予接受續保舊方案，只能選擇續保其他理賠金額較低的新方案。或是原先選用信用卡自動扣款續約的民眾，突然被通知不自動續約。產險業者解釋，因防疫險商品均為一年期保單且屬不保證續保之性質，公司需依實際情況做核保與風險控管。「對保戶一點保障都沒有，說停就停」、「不續保是保險公司權利沒錯，但是你不續就別寄那個信用卡續扣通知」。

9、COVID傳染病等級若降 理賠額將大降

中央疫情指揮中心今（2022）年5月9日表示，預計7月中旬可能有機會將目前新冠肺炎從第五類法定傳染病降到第四級，約有四到五家產險業者理賠額將大降，從目前確診得100%全額理賠，降到僅需賠5%或10%。例如本來民眾確診可以理賠5萬元，未來只剩理賠2500或5000元。「太扯了是逼大家六月底前趕快得」、「幫保險業解套」、「當莊家真好，賭輸都不用賠該賠的」、「計畫通」。

8、「陪同隔離」不理賠

許多家長反映，家中未滿18歲孩子因同班同學確診，被匡列為密切接觸者而居家隔離，家長也因需照顧孩子而依當時規定同時進行居家隔離，家長雖有領到居家隔離通知書，但事後向保險公司申請隔離費用補償金時，被以自願陪同拒絕理賠。立委高嘉瑜說：「保險公司發明『陪同隔離』新名詞，刻意排除家長在隔離理賠之外」。也有網友認為，「的確合理，保險本來就只賠有寫的部分」、「保險公司愛玩文字遊戲不是一天兩天的事」。

7、防疫險理賠金直逼保費收入

據保險局最新統計，截至2022年5月16日止，防疫保單承保件數達250萬7157件、保費收入19.16億元；但理賠件數飆升至4萬9904件、理賠金額達18.03億元。防疫險累計理賠金額已達所收保費收入的94%。消息一出，網友回應：「由此可見這些保險公司每年真的是賺到翻過去」、「賺的時候都閉嘴，賠的時候出來帶風向」、「去年賺50幾億然後今年擺爛不賠？」、「原來每年幾十億的賺，一年虧幾十億就會倒」。

6、台產保費500元，理賠10萬元

2021年1月衛生福利部桃園醫院確診案例增加，引起一波防疫保單搶購熱潮，臺灣產物保險當時推出「保費500元，若確診就理賠10萬元」的防疫保單，讓全台的台產據點以及保經代通路都湧進大量排隊人潮，據當時媒體報導，保險公司不到10天就已經創造1.5億元金流。而2021年5月中，台灣疫情大爆發，隨隔離、確診數增加，理賠件數也一路飆升，截至7月14日，累計理賠金額10.54億，佔台產該張總保費收入19.13億元的55%，已逼近此保單損平點。

5、數位健康證明取代診斷書

為申請保險理賠，大批民眾湧入醫院要求醫生開立確診證明，為減輕醫療院所行政作業負擔，因此政府規劃以「數位新冠病毒健康證明」取代醫生診斷書，卻引起產險業反彈，因診斷書上載有醫生姓名，將對診斷證明負責，如少了醫生確認步驟，嚴謹度相對不足，道德風險勢必會大增。幾經協商，壽險公會表示同意，多家產險公司也陸續跟進。「不這樣做以後產險在台灣不用賣了」、「同意用那個證明，沒說會同意理賠」。

4、「0+7新制」防疫險賠嗎？

今年5月17日起新實施0＋7新制，針對已施打三劑疫苗、但仍想採取3+4方案的人，有產險業者主張，民眾若符合「0+7」條件，卻選擇勾選「3+4」隔離，等於是故意讓保險事故發生，防疫險將不予理賠隔離補償；也有業者認為要依照隔離單為主；甚至還有業者說要看小黃卡確認。「合約又沒有小黃卡」、「現在應該一堆人後悔打三劑」。保險局明確表示，指揮中心原則上是以 3+4 為主，0+7 只是增加的選項，若民眾維持 3+4，依照保險契約，保險公司還是要賠，不可以拒絕理賠。

3、快篩陽=確診，賠嗎？

目前居家隔離、居家檢疫、自主防疫、65歲以上民眾等四類對象，只要快篩陽性，即可由醫師認定後視同確診，且將持續擴大適用對象。產險業者疑慮，醫生如何確認畫面中的快篩試劑出自誰的檢體、快篩誤測機率較高，擔憂詐保風險提高。多家產險公司目前仍傾向必須經PCR檢驗程序並出具數位健康證明或診斷書等相關證明，才可申請。「回歸保單條款只要醫生開證明就可以沒說一定要PCR」、「這診斷證明書要怎麼搞，資訊真的很難找」。

2、確診數暴增！防疫保單急下架

民眾防疫險需求大增，產險業者考量風險胃納，4、5月掀起一波防疫保單停售潮，有些保單甚至上路不到十天，就緊急下架。據金管會統計，原本市面上有高達81張防疫險保單，截至5月16日，國內僅剩九家保險公司（二家壽險、七家產險）銷售防疫保單，市售防疫險張數為17張，一個多月的時間產險業已下架64張防疫保單，且隔離、確診就理賠的定額賠償保單，全都從市場退出。「現在到底還剩什麼划算可以保？」、「保險公司也不是吃素的XD」。

1、產險業者拒「重複投保」

許多產險公司陸續宣布重複投保防疫保單的保戶不核保後，金管會保險局也對此說明，防疫險並不適用所謂的「複保險條款」，基於風險控管原則，保險公司可以核保評估，也就是有權拒絕「重複投保」，引發保戶大量反彈不滿，甚至在Google 地圖上修改產險公司、金管會的地標出氣，大力抨擊「夠黑心沒誠信才能賺錢呀」、「願賭服輸啊」、「輸不起」、「吃相難看」、「莊家掀桌囉」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月20日至2022年05月19日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防疫保單』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。