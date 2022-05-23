防疫保單理賠，若保險公司增加諸多刁難，保戶該如何爭取權益？金管會主委黃天牧23日表示，目前的確有「團體評議」的機制，即保戶可集中爭議問題，由金融消費評議中心統一協助眾多保戶，進行評議及協調，但黃天牧表示，首先仍是讓保險公司先處理，不要因為可能產生重大損失，就去作很多「為難」，這是不必要的。

立委吳秉叡23日在財委會質詢時表示，防疫 險一張保單最高賠10萬元，但現在平均每張賠3~4萬元，每張狀況不同，有人隔離，有人確診，有些是輕症、無症狀居家照護，若平均每張理賠4萬元，若發生理賠爭議，保單投保人要去主張權益，去告保險公司這需要司法成本，要花時間去法院、去評議中心，告這麼久，就算判贏，花這麼多力去拿4萬元，對民眾來說「太累」，吳秉叡表示，會不會有保險公司就基於此考量，刻意不賠，由民眾去走法院？

黃天牧回應，保險公司以建立長期信用關係為出發點，不要用保單可能產生很多損失，而去作很多為難，這是不必要的。

吳秉叡詢問，若出現很多理賠爭議，可否由金融消費評議中心蒐集類似案例，大家用團體方式處理，否則讓所有民眾都自己去告保險公司，這是替法院招攬生意？

黃天牧表示，團體評議以前沒有作過，但制度上的確有此機制，但目前應先是讓保險公司依法、依契約去處理，必要時，再用團體評議的制度，也是一種方式。

若產險公司增加許多理賠刁難、或產生很多保單爭議又不處理，黃天牧回應，可以走團體評議路線，盡量不要讓零碎4萬元，去影響法院量能，目前先讓保險公司及評議中心去處理。