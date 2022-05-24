台灣本土疫情狂炸，目前個案累計逾百萬人確診，資生堂千金透露自己與老公還有雙胞胎兒子也陸續確診，就連幫忙照顧兒子的媽媽也染疫，她表示由於症狀不太嚴重，能不用隔離親自照顧小孩，不過曬出與兒子泡澡的照片時，傲人上圍意外成為亮點，立刻引起網友討論。

李宓透露日前兒子如如確診後，自己跟老公快篩也變成陽性，好在症狀只有流鼻水，才能同時照顧兒子跟老公，未料另一個兒子淮淮及母親也跟著確診，讓她無奈表示：「一家五口全中」，不過最令擔憂的是七個月的小嬰兒要怎麼快篩？聽從朋友建議用口水快篩比較不會傷害到他，但說明書內容寫道要收集很多口水，未料兒子不肯配合把口水吐出來，只好用棉花棒沾滿口水做快篩，雖然結果呈現陰性，讓她表示結果好像很不準。

李宓曬出養眼照引起網友熱議。(李宓Mina臉書)

如今一家五口全都確診，李宓表示唯一好處就是不用隔離，原本發燒到39.5度的兒子淮淮，也已經康復活蹦亂跳，才終於放下心中一塊大石，接著曬出與兒子的合照寫道：「跟我一起泡澡好開心」，照片中只見李宓大方露出傲人上圍及深邃事業線，尤其往上往下的邪惡視角，更凸顯視覺的震撼性。

對此，網友紛紛留言關心：「祝福早日康復」、「小孩沒有打疫苗要多注意身體狀況」、「一家五口 平安健康」，但也有網友歪樓表示：「網上看過無數確診的就妳最有誠意」。