歌壇新人李杰明推出新創作單曲〈我不在乎〉，日前金曲獎公佈入圍名單，他全數槓龜，無緣角逐被粉絲看好的「最佳新人獎」，他坦言，對於入圍與否保持平常心，更不為因此而難過，對於能有「金曲獎光環」肯定，認為自己反而更在意大家聽完自己作品的感受。

他表示：「有機會入圍固然開心，但無法入圍也不會難過，對我來說，我覺金曲獎是能加速曝光的捷徑，但其實音樂的好跟不好並非與有無入圍獲得金曲獎而劃上等號，我更在意每個聽見我的歌的人對歌曲的感受。」

他近日推出浪漫情歌〈我不在乎〉，被問及快兩年沒談戀愛是否也有「好事」交了女友？他大笑說，完全沒有，坦承這陣子因為參加比賽加上熱衷玩音樂，讓他無法「分心」在女生身上，打趣說自己已關掉求偶開關，自曝自己其實接受很多人的愛，更稱自己目前不缺，他笑說：「最近雖然沒有想進到一段關係，但因為常跑校園活動，接收到很多歌迷的愛，所以才不缺。」