70多歲的林阿嬤，8年前發現罹患甲狀腺結節，每年回診都要求穿刺檢查，近期醫師加入甲狀腺超音波AI系統的輔助，相關數據均顯示結節惡性度低，讓她不再堅持穿刺，省去每年扎針與惶惶不安的困擾。

每年5月25日為世界甲狀腺日，醫界盼藉此提高外界對甲狀腺健康以及最新診療技術的認識。敏盛醫院內分泌及新陳代謝科主任蔡明翰表示，根據衛生福利部108年最新癌症登記報告，甲狀腺癌高居十大癌症第八位，若男女分開計算，甲狀腺癌為女性的第四大癌症，甲狀腺結節盛行率不低，但因多數為無症狀，所以大多是在健檢時才發現。

根據觀察，我國健檢單位甲狀腺節結盛行率多落在3~5成；中國大陸近期有一項大型研究，觀察約700萬人的健檢資料，發現結節盛行率達36.9％（男性盛行率29.9％、女性45.2％），除了女高於男，年紀大、體重高的風險也相對較高。

所幸，甲狀腺結節惡性機率約5％，蔡明翰表示，民眾無須過度恐慌，建議在首次健檢時加入檢查即可，高風險族群的首次檢查則建議愈早愈好；超音波下的結節，若有低迴音度、邊緣不規則、微鈣化、高度大於寬度等特徵，惡性機率較高，會視情況進行穿刺或切片檢查，無法靠單一特徵來判斷良惡性。

林嬤嬤8年前健檢發現有甲狀腺結節，她每年固定回診，儘管醫師告知惡性度低，她仍要求穿刺檢查才安心，直到醫師搭配超音波AI判讀系統的分析報告跟她解釋，她才不再堅持穿刺。

蔡明翰解釋，穿刺檢查是利用細針抽取細胞進行判讀，並非是完整的組織切片，所以準確度無法100％，加上有人相當畏懼扎針，像他曾收治一名非常怕針的病患，連抽血都相當抗拒，經醫師評估加上超音波AI分析，其長達1.8公分的結節惡性機率高，便建議她直接接受手術；他強調，非侵入性的甲狀腺超音波AI確實提供臨床醫師、病患一項新的利器選擇，判讀結果惡性機率低，就持續觀察，判讀結果惡性機率很高，就建議直接開刀治療。

蔡明翰也提醒，八大甲狀腺結節高風險因子，需要特別注意：

1.年紀小於20歲或年紀大於65歲

2.孩童時期有接受頭頸部放射治療

3.家族史

4.其他器官曾有腫瘤（腎臟癌、乳癌、肺癌、黑色素瘤最需注意）

5.聲音沙啞(聲帶麻痺的症狀)

6.脖子合併淋巴腫塊

7.甲狀腺結節有硬塊（愈是固定不動，惡性機率愈高）

8.男性（結節盛行率：女＞男，惡性結節比例：男＞女）