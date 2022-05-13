美國麻薩諸塞州一戶人家日前在路邊，發現一隻疑似被棄養的幼犬，因此好心地將牠帶回家，但他們馬上意識到不對勁，發現這隻幼犬可能是一匹狼，因此向當地的野生動物中心尋求幫助，此事被分享至臉書，眾人看到牠的照片後都直呼「長這麼可愛，真的會誤會啊」。

根據《鏡報》報導，麻薩諸塞州一戶人家日前撿到一隻流浪幼犬，長相非常可愛，擔心牠在外無法生存，便帶回家照顧，隨後他們意識到這隻幼犬似乎不太一樣，擔心牠可能是狼的幼崽，趕緊連繫開普野生動物中心（Cape Wildlife Center），進行檢查後確認，牠其實是一匹「郊狼」（coyote），推測牠可能不小心與家人走失，無奈只能在路邊流浪。

此事被分享至開普野生動物中心臉書粉專，不少網友表示「我能理解為什麼牠會被誤認為一隻小狗，牠長得真的很可愛」、「我曾經救過一窩郊狼幼崽，雖然牠們小時候很可愛，甚至像是狗，但長大後會變得很有攻擊性」、「我以前救過一隻野生郊狼，但牠並沒有強烈的攻擊性，反而還很享受被人撫摸，但我知道郊狼是不能飼養的」。

野生動物中心人員確認這匹小郊狼沒有狂犬病後，目前已將牠交給公共衛生部門照顧，並與另外一匹郊狼幼崽生活，「待牠們都接種完疫苗後，將生活在一個大型戶外籠子裡，我們會盡可能營造出野生環境，並教導牠們基本行為和技能，未來返回野外時能夠自力更生」。