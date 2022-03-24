美國肯塔基州出現一隻瘦成皮包骨的流浪狗，由於沒有地方住，因此把垃圾桶當成家，收容所志工得知後便到場救援，流浪狗起初看到有人出現，開心地跑出來迎接，但之後又飛奔回垃圾桶裡，似乎把垃圾桶當成自己的家，讓人看了非常不捨。

根據《The Dodo》報導，肯塔基州路邊一個垃圾桶裡竟住著一隻流浪狗，附近住戶發現後，隨即聯繫收容所「Lexington-Fayette Animal Care & Control」，當志工到場進行救援時，流浪狗還開心地跑出來，隨後擔心是陷阱又趕緊跑回去，志工提到，「大多數流浪狗感到害怕時，就會趕緊跑回家，對於這一隻狗而言，垃圾桶可以給牠安全與溫暖」。

經過工作人員的安撫後，流浪狗才願意走出垃圾桶，牠隨即被帶回收容所進行健康檢查，並命名為「奧斯卡」（Oscar），有趣的是，奧斯卡雖然有棲身之處，但仍對「垃圾桶」很感興趣，經常爬進收容所周圍的垃圾桶裡翻找東西，由於牠對垃圾桶情有獨鍾，志工還安排牠與清潔人員見面打招呼。

收容所將奧斯卡的故事分享至臉書，寫下「無論牠原本是為了躲雨還是躲人，我們都不會再讓牠住垃圾桶了」，也希望盡快幫奧斯卡找到新飼主。不少網友感動地表示，「流浪狗看到收容所志工時，尾巴還不斷地搖，可見牠真的很親人」、「不知道牠經歷了什麼，才會把垃圾桶當成自己的家」。