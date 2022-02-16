大陸一名男子日前在路上看到一隻流浪黃狗，表情哀怨的坐在路邊，脖子上沒有戴項圈，而且也沒有耳朵，看到有人靠近就馬上湊過去，似乎想向人討食物吃，讓人看了非常心疼，拍攝者認為，牠可能是遭前主人虐待後拋棄，豈料有知情人士跳出來曝真相，讓所有人笑翻。

路上出現一隻無耳狗，眾人以為牠被虐待後拋棄，豈料牠不只有人飼養，還是街頭小霸主。(影片來源/YouTube/李夢佳)

大陸一名男子日前在街上閒晃時，看到一隻黃狗坐在路邊，詭異的是，牠竟然沒有耳朵，期間露出非常哀怨的眼神，原PO推測，牠可能遭前主人虐待剪去耳朵，之後不想養了就扔在路邊，黃狗個性非常溫和，看到人就猛蹭，似乎想討食物吃，讓原PO難過的說，「這條狗肯定受過很多痛苦吧」。

影片被分享至抖音後，引發熱烈討論，網友表示，「這條狗的耳朵是被剪掉的吧！到底是誰這麼狠心」、「萬物皆有靈，別再對動物如此殘忍」、「怎麼下得了手！可以不喜歡動物，但不要傷害牠們」。

不過當地居民則跳出來闢謠，表示這一隻黃狗名叫「財財」，是一間商店老闆飼養的，由於主人年紀偏大，沒有替狗繫項圈的習慣，因此「財財」經常坐在店門口顧店，此外，由於「財財」生病動過手術，所以耳朵才會被剪掉，並非網路上所說的虐待，「牠每天跟我家的拉不拉多犬玩，而且還是我們這一條街的街頭小霸王」。真相曝光後，不少網友笑著表示「沒想到黃狗過得比我好，還我眼淚啦！」。