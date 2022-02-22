印度有不少村莊和森林相當靠近，經常有野生動物誤闖的事件。近日印度阿薩姆邦就闖入一隻野豹，一名15歲少女原本和村民一起圍觀，未料竟意外和野豹被鎖在小房間內，共處一室長達2個小時，嚇得她不斷發抖，所幸最後在村民的幫助下順利獲救。

根據《News 18》報導，本月14日早上10點左右，一隻野豹闖入丁蘇吉亞縣（Tinsukia）的一處村莊，15歲少女瑪吉（Renu Majhi）聽到消息，便好奇地跟著村民們一起前去圍觀，沒想到野豹突然出現在眾人眼前，讓大家都嚇壞了，村莊長老很快就反應過來，立刻指揮大家躲進屋內。

當時馬吉和另外6名村民一起擠在一個小房間內，沒想到野豹竟跟著衝了進來，大家嚇得趕緊逃出屋外，結果不小心將瑪吉獨自留在屋內，為了避免野豹再度跑出來，甚至還將房門上鎖，來不及逃跑的瑪吉只好躲在衣櫥旁的手提箱後面，雖然想要大聲喊叫或打電話向其他人求救，但她擔心一出聲音就會驚動到野豹，只能在原地發抖、等待救援。

一陣子過後，村民似乎發現屋內還有人，不斷向她喊話，但瑪吉不敢發出聲音，她緊盯著野豹的一舉一動，對方似乎沒有發現她就在屋內，直到瑪吉的友人打來，她才終於能小聲地向外界求救。村民們一得知情況，就急忙展開救援行動，將房間的屋頂掀開並遞下梯子，早已嚇到腿軟的瑪吉用盡全身的力氣和勇氣跳了上去，「那一刻我看著野豹，牠也在看著我，幸好我順利獲救了」。

事後森林部門人員花了好幾個小時，在半夜將野豹麻醉並關進鐵籠。對於這次恐怖的遭遇，瑪吉表示以後不管村莊出現大象還是野豹，都不敢再去湊熱鬧，「我甚至不想再次回憶這個經歷」。