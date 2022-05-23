澄清醫院中港院區乳房外科主任陳豐仁表示，隆乳的女性不要因為怕乳房填充物會被夾破或刺破，錯失早期診斷與黃金治療期。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中一名43歲婦女年輕時隆乳後因深怕乳房攝影檢查「被夾破」植入物，一直未做過乳房攝影，日前因摸到腫塊而求診，醫師以超音波粗針切片檢查，在左乳發現一個微小鈣化點，確認是罹患初期乳癌；澄清醫院中港院區乳房外科主任陳豐仁表示，隆乳的女性不要因為怕乳房填充物會被夾破或刺破，錯失早期診斷與黃金治療期。

這名43歲婦女，自隆乳後就從未做過乳房攝影，因自己摸到腫塊而求診，陳豐仁用超音波檢查，發現一個不規則的低迴音腫瘤，裡面有亮亮的微小鈣化點，很明顯是乳癌特徵，當判定為需要切除的初期乳癌後，再透過乳房攝影精確評估手術切除範圍，經切除腫瘤與部分乳房後，恢復良好，目前持續回診追蹤。

陳豐仁指出，隆乳患者進行細針定位插入之前，放射科醫師會先將植入乳房的填充物移到乳房攝影機夾不到的地方，等到微小鈣化的部位固定以後，再進行穿刺切片作為後續病理診斷依據。

陳豐仁特別提醒，任何做過隆乳手術，不論是植入矽膠或者鹽水袋的女性，皆可安全進行乳房攝影檢查以及粗針切片檢查，無需擔心填充物因乳房檢查受到損害。他也強調，乳攝是篩檢早期乳癌的利器，特別是零期乳癌，呼籲45歲至69歲婦女以及40歲至44歲二等血親內有乳癌家族史的婦女，應定期做乳房攝影檢查，每2年1次政府有補助的乳房攝影篩檢。